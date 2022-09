DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lindner: EU-Länder sollen G7-Idee eines Ölpreisdeckels unterstützen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Länder der Europäischen Union (EU) dazu aufgefordert, einen von der Gruppe sieben führender Industrieländer (G7) vereinbarten Preisdeckel für russisches Öl zu unterstützen. "Alle EU-Mitgliedstaaten sind eingeladen, die G7-Idee einer Ölpreisobergrenze zu unterstützen. Sie ist effektiver, je mehr Staaten sie umsetzen", erklärte Lindner vor Sitzungen der europäischen Finanzminister in Prag. "Unser Ziel ist, hohe Einnahmen für Russland zu reduzieren und das Preisniveau für uns abzusichern." Die Ölpreisobergrenze sei dafür ein geeignetes Mittel.

Habeck befürwortet Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich auf EU-Ebene für eine Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis stark machen. Er hoffe, dass es bei dem Treffen mit EU-Kollegen am Freitag eine entsprechende vorläufige Einigung geben werde, sagte Habeck in Brüssel. Damit könnten die niedrigen Preise erneuerbarer Energien die Verbraucher "erreichen, ohne dass wir die Marktmechanismen zerstören."

Ifo-Institut: Erhöhung des Mindestlohns lässt Preise steigen

Die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde bringt laut Ifo-Institut viele Unternehmen dazu, ihre Preise zu erhöhen. Das ist den Angaben zufolge ein Ergebnis der Ifo-Konjunkturumfrage. Sie betreffe Unternehmen in fast allen Wirtschaftszweigen. 30,7 Prozent der teilnehmenden Firmen beschäftigten demnach Mitarbeiter für weniger als 12 Euro pro Stunde. 58,3 Prozent planten als Reaktion, ihre Preise hochzusetzen. "Das dürfte die ohnehin schon große Inflation weiter antreiben", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

Haseloff spricht sich gegen Nachfolger von 9-Euro-Ticket aus

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hat sich gegen ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket ausgesprochen. "Ich sehe die Notwendigkeit eines solchen Tickets eher nicht", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online. Auf die Frage, ob sich sein Bundesland also nicht an der Finanzierung beteiligen werde, sagte Haseloff: "Diese Entscheidung hängt von den Verhandlungen mit dem Bund ab. Abgesehen davon kann der Bund mir ja mal sagen, welche Sozialleistung ich dafür eigentlich streichen soll." Das Geld falle nicht vom Himmel.

Scholz würdigt verstorbene Königin Elizabeth II. als "Jahrhundertfigur"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die verstorbene britische Königin Elisabeth II. als weltweit bedeutsame "Jahrhundertfigur" gewürdigt. Ihr Tod "bewegt und berührt uns alle", sagte Scholz in einer Ansprache in Berlin. Die Kerzen und Blumen auch vor der britischen Botschaft in Berlin belegten, "welchen Platz Elisabeth II. im Herzen so vieler Bürgerinnen und Bürger inne hatte, auch hier in Deutschland".

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Juli +0,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Juli +2,6% (PROG: +2,9%) gg Vj

