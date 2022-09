Berlin (ots) -Aufgrund der erneut überwältigenden Nachfrage geben Rammstein sieben Zusatztermine für die Europa Stadion Tour 2023 bekannt. Nachdem Rammstein innerhalb weniger Stunden über mehr als eine Million Tickets für 27 Shows in 15 Europäischen Ländern verkauft haben, melden viele Shows bereits ausverkauft, darunter auch die sieben Konzerte in Deutschland.Rammstein bespielen gerade sehr erfolgreich Stadien in Nordamerika und freuen sich auf den Sommer 2023!EUROPE STADIUM TOUR 202322.05.2023 Litauen, Vilnius, Vingio Parkas27.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion | Ausverkauft28.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion | Ausverkauft02.06.2023 Dänemark, Odense, Dyrskueplads | Ausverkauft03.06.2023 Dänemark, Odense, Dyrskueplads | Zusatzshow07.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Ausverkauft08.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Ausverkauft10.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Zusatzshow - Ausverkauft11.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Zusatzshow - Ausverkauft14.06.2023 Slowakei, Trencín, Trencín Airport17.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf18.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf23.06.2023 Spanien, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano26.06.2023 Portugal, Lissabon, Estádio Da Luz01.07.2023 Italien, Padova, Stadio Euganeo06.07.2023 Niederlande, Groningen, Stadspark | Ausverkauft07.07.2023 Niederlande, Groningen, Stadspark | Zusatzshow - Ausverkauft11.07.2023 Ungarn, Budapest, Puskás Aréna15.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Ausverkauft16.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Ausverkauft18.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Zusatzshow - Ausverkauft22.07.2023 Frankreich, Paris, Stade de France | Ausverkauft26.07.2023 Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion | Ausverkauft27.07.2023 Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion | Zusatzshow - Ausverkauft30.07.2023 Polen, Chorzów, Stadion Slaski04.08.2023 Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium | Ausverkauft05.08.2023 Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium | Zusatzshow - AusverkauftAlle Informationen unter rammstein.com/tickets.Pressekontakt:MCT Agentur GmbH, Strausberger Platz 2, 10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00, Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/5317551