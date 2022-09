Die Aktien des Unterhaltungselektronikhändlers Ceconomy haben sich am Freitag nach einer Rekordtief-Serie kräftig erholt. Am Morgen noch unverändert in den Handel gestartet, bauten sie ihr Plus deutlich aus und sicherten sich den Spitzenplatz im SDAX. Anleger wurden zu Wochenschluss generell wieder risikofreudiger.Händler sprachen von einer Erholung, die nach dem Mittwochstief von 1,25 Euro schon ...

