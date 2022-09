Berlin (ots) -"Wer sich für Verhandlungen mit Russland einsetzt, wird als Kreml-Propagandist diffamiert" - Gastkommentar von SahraWagenknecht (Die Linke) in junge WeltDie in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veröffentlicht in ihrer Wochenendausgabe (10./11. September) einen Gastkommentar von Sahra Wagenknecht."Die Ampel steuert unser Land in eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe", schreibt die Abgeordnete der Linksfraktion im Bundestag. "Jeder dritte Betrieb ist existenzgefährdet, selbst ein Blackout beim Strom ist nicht mehr ausgeschlossen, und während Öl- und Rüstungskonzerne Rekordgewinne vermelden, sollen Verbraucher in Deutschland über eine Gasumlage, die sich Wirtschaftsminister Habeck von der Energielobby diktieren ließ, noch zusätzlich blechen."Wer den Ausstieg aus der Sanktionsspirale und Verhandlungen mit Russland fordere, laufe Gefahr, als Kreml-Propagandist diffamiert und in die rechte Ecke gestellt zu werden: "Die Debatte ist wirklich krank: wer für Frieden ist, ist rechts, wer militärische Härte befürwortet, links? Und warum werden Linke als AfD-nah denunziert, wenn sie die Aufhebung von Russland-Sanktionen fordern, nicht aber ein Herr Merz, wenn er - im Einklang mit der neoliberalen AfD - schärfere Sanktionen für Erwerbslose fordert?", so Wagenknecht weiter.Interessierten Medienvertretern senden wir den Kommentar von Sahra Wagenknecht gern vorab zu.Pressekontakt:Kontakt:Simon Zeise(stellv. Chefredakteur)Tel.: 030 - 53 63 55 30Email: sz@jungewelt.deTageszeitung junge WeltTorstraße 610119 BerlinOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/5317589