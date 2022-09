Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.09.2022

Kursziel: 10,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Rock Tech Lithium greift nach dem Stern: Mercedes-Benz ist Abnehmer von Rock Tech Lithium - Kapitalerhöhung platziert



Rock Tech Lithium hat kürzlich weitere bedeutende Details zur gemeldeten Abnahmevereinbarung veröffentlicht. Zudem wurden Erfolge bei der Finanzierung und dem Converterbau erzielt.



Mercedes-Benz als OEM-Abnehmer bekanntgegeben: Im Rahmen der Kanada-Reise der Bundesregierung inkl. Wirtschaftsdelegation gaben Mercedes und Rock Tech Lithium die Unterzeichnung der Lithium-Abnahmevereinbarung bekannt (vgl. Comment vom 21. Juli). Der Automobilkonzern erhält von Rock Tech Lithium ab 2026 ca. 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LiOH) jährlich. Das Lithiumunternehmen sichert damit bereits vor Baubeginn des Converters den Absatz von ca. 60% des jährlichen Produktionsvolumens. Wir erwarten, dass für das verbleibende Produktionsvolumen ebenfalls Abnahmevereinbarungen abgeschlossen werden können. Der mit Mercedes geschlossene Vertrag hat inkl. Verlängerungsoption eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Kooperation zwischen dem bekannten Automobilunternehmen und Rock Tech Lithium unterstreicht für uns das positive Momentum für Projekte der Lithiumwertschöpfungskette sowie das hohe Interesse der etablierten Automobilbranche an dem Converterprojekt Rock Tech Lithiums.

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Mit Abschluss der Kapitalerhöhung (KE) sollte der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der nächsten Meilensteine gedeckt sein. Dem Unternehmen sind rund 40,1 Mio. CAD zugeflossen (=3,50 CAD Ø-Ausgabepreis, 11,4 Mio. Aktien). Die neuen Aktien besitzen zudem ein halbes Bezugsrecht pro Aktie, mit einem Wandlungspreis von 4,50 CAD pro Aktie. Weitere Kapitalmaßnahmen sollen erst im Frühjahr 2023 folgen mit dem Fokus auf die strategische Investorengewinnung und Fremdkapitaleinwerbung. Aktuell weist Rock Tech Lithium einen durchschnittlichen monatlichen Cash-Burn von 5,5 Mio. CAD (Stand: H1/22) auf. Nach Durchführung der KE verfügt Rock Tech Lithium über liquide Mittel von ca. 62,4 Mio. CAD. Die Transaktion beweist für uns die nachhaltige Finanzierungskraft des Unternehmens. Die starken Wachstumstreiber sollten zukünftige Kapitalmaßnahmen erleichtern und positive Effekte auf den Abschluss der Fremdkapitalfinanzierung haben.



Nächste Phase im Converterbau gestartet: Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Baugenehmigung des Converters im Kreis Guben erreicht das Projekt die letzte Genehmigungsstufe. Sofern keine Änderungsanträge von den Bürgern eingereicht werden, wird ab Oktober mit den Bodenarbeiten vor Ort begonnen. Die Errichtung der Produktionsstätten könnte im Frühjahr 2023 starten. Der Produktionsstart ist nach aktuellem Zeitplan für Herbst 2024 (vorher: Sommer 2024) mit einem sukzessiven Hochfahren der Anlage geplant. Um diese leichte Verzögerung zur reflektieren, reduzieren wir das Erlösniveau für 2024.



Fazit: Rock Tech Lithium durchläuft bisher alle Prozessschritte auf dem Weg zum ersten Lithiumconverter in Deutschland ohne Komplikationen. Die zeitlichen Verzögerungen sollten in Anbetracht der Größenordnung und Komplexität relativiert werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 10,00 CAD (zuvor: 10,50 CAD).





