Sowohl der DC Value Global Balanced als auch der DC Value Global Equity konnten sich im schwierigen Marktumfeld bewähren.Die bisherige Bilanz des Börsenjahres 2022 fällt ernüchternd aus - Stand 1. September 2022 lag der DAX knapp über 20 Prozent im Minus und damit ungefähr gleichauf mit dem EURO STOXX 50 (-20,2 Prozent). Während es die Technologiebörsen mit am härtesten erwischte (TecDAX: -27,1 Prozent; NASDAQ: -25,6 Prozent), kamen DOW und S&P 500 (-13,5 Prozent bzw. -17,3 Prozent) weniger stark unter die Räder. Enttäuschend, aber vergleichsweise glimpflich abgestraft auch das Abschneiden der "Krisenoption" Gold - das gelbe Edelmetall verbuchte ein Minus von 7,3 Prozent. Ein wahres Debakel erlebten Kryptowährungen - so verlor Platzhirsch Bitcoin innerhalb kürzester Zeit über die Hälfte seines Wertes. Salopp formuliert: Das Einzige, was momentan steigt, scheinen Strom-, Gas- und Benzinpreise, Inflationsrate und - nicht zu vergessen - die Zinsen zu sein. Wenig verwunderlich, dass sich Stimmen mehren, die von einer "Zeitenwende an den Kapitalmärkten" sprechen. Insofern scheint es ein Gebot der Stunde zu sein, das gesamte Anlageverhalten zu überdenken und auf den Prüfstand zu stellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...