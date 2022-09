DJ Astrazeneca und Merck melden positive Studenergebnisse für Lynparza

Von Dean Seal

NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Astrazeneca und Merck & Co haben mit ihrem Krebsmedikament Lynparza einen Studienerfolg erzielt. Wie das britische und das US-Unternehmen mitteilten, haben die Studienergebnisse Verbesserungen in der Langzeit-Überlebensrate bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs gezeigt. Astrazeneca und Merck entwickeln und vermarkten die Arznei gemeinsam.

September 09, 2022 08:59 ET (12:59 GMT)

