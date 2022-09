Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England wird weiter die Zinsen anheben, im September vermutlich um 50 Bp, so die Analysten der Helaba.Das Dilemma zwischen hoher Inflation und schwachen Wachstums löse sich aber nicht so schnell auf.Die Queen sei tot. Auch wirtschaftlich seien es keine leichten Tage für das Vereinigte Königreich. Die Inflation sei bereits in den zweistelligen Bereich geklettert. Das Wachstum sei bislang zwar noch in Ordnung gewesen, eine Schrumpfung im Winterhalbjahr sei jedoch absehbar. Vor diesem Dilemma stehe die Bank of England. Einerseits schienen angesichts der Preisentwicklung massive Zinserhöhungen alternativlos, zumal sogar die Kernteuerung, also ohne Energie und Nahrungsmittel, über 6% liege. Andererseits breche die Nachfrage aufgrund des Kaufkraftentzugs schon fast von alleine ein, selbst wenn der Arbeitsmarkt noch sehr robust sei. Bei den anstehenden Zahlen für August sei noch kein neuer großer Schub zu erwarten. Jedoch sei für den Oktober wegen der Anhebung der Energiepreise ein Preisschock angekündigt gewesen, der die Gesamtinflation auf mehr als 13% erhöhen würde. 2023 wären sogar weitere Anhebungen der Strom- und Gaspreise zu befürchten. ...

