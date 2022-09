Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach 50 Basispunkten im Juli hat der EZB-Rat nun sogar einen 75er Schritt gewagt, so die Analysten der Helaba.Die EZB wirke entschlossen, die Inflation zu drücken und steuert ein höheres Leitzinsniveau an. Nun sei es fast amtlich: Die Falken hätten die Meinungshoheit im EZB-Rat übernommen. Sie hätten sich mit ihrer Forderung nach einer deutlichen Zinsanhebung sogar leichter durchsetzen können als gedacht. Letztlich habe es keine Gegenstimmen gegeben. Die Tauben im Rat schienen von den jüngsten rekordhohen Inflationsraten spürbar eingeschüchtert zu sein. Auch ihr neues Motto heiße jetzt: die Zinsen so schnell wie möglich rauf, zügig weg von den aktuell als zu expansiv eingestuften Leitzinsniveaus. Ziel sei es, über eine Dämpfung der Nachfrage steigenden Inflationserwartungen vorzubeugen. ...

