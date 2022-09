NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Die in den letzten Wochen noch dominanten Inflationssorgen haben zuletzt etwas nachgelassen, sodass Börsianern zufolge nun Schnäppchenjäger auf den Plan getreten seien und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt hätten. Zu der insgesamt guten Stimmung an den globalen Aktienmärkten zum Wochenschluss trug bei, dass sich die Teuerung in China im August überraschend abgeschwächt hat.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,94 Prozent auf 32 072,58 Punkte. Damit deutet sich nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein Wochengewinn an. Aktuell beträgt das Plus mehr als 2 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,19 Prozent auf 4053,70 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,66 Prozent auf 12 525,97 Zähler an./la/zb

