REITs - was ist das eigentlich? Der Experte Luis Pazos erklärt euch alles, was ihr zum Thema Immobilienaktien wissen müsst. Welche Spielregeln gelten für die verschiedenen REITs, wie ist das mit REITs in Deutschland und welche Vorteile hat das für Unternehmen? All dies wird in diesem Video erläutert. Zuletzt sprechen Richy und Luis Pazos über die Entwicklung von REITs in der Vergangenheit, geben aber auch einen Blick in die Zukunft.