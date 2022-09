DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien legen weiter zu - Gute Marktbreite

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlichen Gewinnen haben die europäischen Börsen am Freitag den Handel beendet. Der DAX stieg um 1,4 Prozent auf 13.088 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,6 Prozent auf 3.570 Punkte zu. In Europa verzeichneten die meisten Einzeltitel kräftige Aufschläge. "Viele Marktteilnehmer wollten vor der EZB-Sitzung Cash halten, den legen sie nun an", sagte ein Händler. Daneben profitierte der Markt aber auch von Deckungskäufen derjenigen, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hatten. Gestützt wurde die Stimmung vom wieder fallenden Gaspreis, der sich um 6,7 Prozent reduzierte. Positiv bewerteten Marktteilnehmer aber auch die Erholung des Euro, der nach der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit knapp 1,01 Dollar die Parität wieder zurückerobert hat.

"Das macht die europäischen Aktienmärkte für Anleger aus dem anglo-amerikanischen Raum wieder attraktiver", so ein Markteilnehmer. Diesen Anlegern werde nun wenigstens die Sorge vor Währungsverlusten genommen, nachdem sie europäische Aktien zuletzt stark untergewichtet hatten.

Die EZB erhöht die Leitzinsen wie erwartet um 75 Basispunkte und damit so stark wie noch nie in ihrer allerdings noch jungen Geschichte. Damit reiht sie sich in die Geldpolitik anderer Notenbanken ein. Weitere deutliche Zinsschritte sind in den kommenden Monaten zu erwarten. EZB-Chefin Christine Lagarde verwies explizit auf den schwachen Euro. "Die Parität dürfte eine Art Schmerzgrenze für die EZB sein", sagte Robert Rethfeld vom Analysehaus Wellenreiter Invest.

Gute Marktbreite - Basic Resources und Banken vorn

Bei den Sektoren standen alle großen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark im Plus. Auf der Gewinnerseite weit oben befanden die Banken, die von den steigenden Zinsen profitieren. Ihr Stoxx-Subindex gewann 2,2 Prozent. Übertroffen wurde das von den rohstoffnahen Basic Resources, die sich nach den jüngsten Schwächeanfällen um 3,0 Prozent erholten.

Im DAX kletterten Fresenius um 3,9 Prozent, die Societe Generale hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Deutsche Telekom gewannen 3,9 Prozent auf 19,55 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 29,50 Euro angehoben. Auch Zalando, Deutsche Bank und Covestro konnten sich um bis zu 3,3 Prozent erholen.

In der zweiten Reihe stiegen Commerzbank um 4,0 Prozent. Uniper erholten sich um 12,3 Prozent. In der vierten Reihe verbesserten sich Ceconomy um 17,2 Prozent: Zum einen ist die Aktie zuletzt nur noch gefallen und damit überverkauft. Zum zweiten hat sich Ceconomy auf einer Konferenz bei Oddo präsentiert, wie ein Marktteilnehmer sagte. Offensichtlich habe die Präsentation Käufe ausgelöst.

Leicht positiv für Novartis (+0,7%) werteten Händler die Nachricht, dass das Krebsmedikament Kisqali ein Jahr lebensverlängernd wirkt, unter anderem gegen Brustkrebs.

London handelt nach Tod der Queen normal

Thema am Markt, vor allem in Großbritannien, war auch der Tod von Queen Elizabeth II. Nicht, was die kurzfristige Kursfindung betrifft, sondern mögliche Terminprobleme. Der Beisetzungstermin - wohl zwischen dem 18. und 20. September - könnte mit dem großen Verfalltag an den internationalen Börsen bzw. den danach folgenden Lieferverpflichtungen kollidieren, sollte die Londoner Börse an diesem Tag geschlossen bleiben, hieß es aus dem Handel. Am Freitag wurde dort normal gehandelt, der FTSE gewann im europaweit freundlichen Kontext 1,2 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 3.570,04 +57,66 +1,6% -17,0% Stoxx-50 3.539,61 +49,89 +1,4% -7,3% Stoxx-600 420,37 +6,28 +1,5% -13,8% XETRA-DAX 13.088,21 +183,89 +1,4% -17,6% FTSE-100 London 7.351,07 +89,01 +1,2% -1,7% CAC-40 Paris 6.212,33 +86,43 +1,4% -13,2% AEX Amsterdam 685,97 +11,57 +1,7% -14,0% ATHEX-20 Athen 2.026,02 +41,47 +2,1% -5,4% BEL-20 Brüssel 3.663,38 +40,17 +1,1% -15,0% BUX Budapest 40.910,81 +46,87 +0,1% -19,3% OMXH-25 Helsinki 4.695,65 +74,24 +1,6% -17,1% ISE NAT. 30 Istanbul 3.866,13 +100,06 +2,7% +90,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.695,43 +26,81 +1,6% -9,0% PSI 20 Lissabon 5.965,70 +20,25 +0,3% +7,5% IBEX-35 Madrid 8.033,10 +116,30 +1,5% -7,8% FTSE-MIB Mailand 22.094,56 +416,48 +1,9% -20,7% RTS Moskau 1.262,72 +24,97 +2,0% -20,9% OBX Oslo 1.107,17 +18,99 +1,7% +3,6% PX Prag 1.199,27 +27,05 +2,3% -15,9% OMXS-30 Stockholm 1.934,06 +26,75 +1,4% -20,1% WIG-20 Warschau 1.534,68 +61,50 +4,2% -32,3% ATX Wien 2.961,05 +22,16 +0,8% -23,3% SMI Zürich 10.900,24 +109,92 +1,0% -15,3% * zu Vortagsschluss DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,0046 +0,5% 1,0065 0,9967 -11,7% EUR/JPY 143,09 -0,7% 143,90 143,38 +9,3% EUR/CHF 0,9650 -0,6% 0,9713 1,0285 -7,0% EUR/GBP 0,8662 -0,4% 0,8684 0,8665 +3,1% USD/JPY 142,45 -1,2% 142,97 143,88 +23,8% GBP/USD 1,1597 +0,8% 1,1591 1,1503 -14,3% USD/CNH (Offshore) 6,9349 -0,4% 6,9404 6,9635 +9,1% Bitcoin BTC/USD 21.268,90 +10,0% 20.539,74 19.307,25 -54,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,97 83,54 +2,9% +2,43 +21,1% Brent/ICE 91,70 89,15 +2,9% +2,55 +24,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 205,67 220,54 -6,7% -14,87 +261,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,90 1.707,50 +0,6% +9,40 -6,2% Silber (Spot) 18,78 18,60 +1,0% +0,18 -19,5% Platin (Spot) 884,50 882,73 +0,2% +1,78 -8,9% Kupfer-Future 3,57 3,54 +0,8% +0,03 -19,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

