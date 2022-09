DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung

Epigenomics AG: Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 4: 1 geplant



09.09.2022 / 19:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Epigenomics AG: Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 4 : 1 geplant

Berlin, 9. September 2022 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") plant, der außerordentlichen Hauptversammlung, welche für den 21. Oktober 2022 einberufen und als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt werden soll, neben der Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG die Herabsetzung des Grundkapitals auf ein Viertel des im Zeitpunkt der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals vorzuschlagen. Die Kapitalherabsetzung soll in zwei Schritten erfolgen. Zunächst soll das Grundkapital durch Einziehung von bis zu drei unentgeltlich erworbenen eigenen Aktien herabgesetzt werden, sodass das Grundkapital ein Vielfaches von vier beträgt. Sodann soll das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG auf ein Viertel reduziert werden. Die ordentliche Kapitalherabsetzung soll durch Zusammenlegung der Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 4 : 1 erfolgen und dient zum Teil der Deckung von Verlusten und im Übrigen der Einstellung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft. Der konkrete Betrag der Kapitalherabsetzungen hängt von der Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2022 ab, das wiederum davon abhängt, ob und in welchem Umfang die Inhaber der von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldschreibungen im Wandlungsfenster Anfang Oktober 2022 von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Auf der Grundlage des derzeitigen Grundkapitals in Höhe von EUR 16.357.482,00 würde das Kapital durch Einziehung von Aktien um EUR 2,00 auf EUR 16.357.480,00 und anschließend durch Zusammenlegung von Aktien um EUR 12.268.110,00 auf EUR 4.089.370,00 herabgesetzt. Die vollständige Tagesordnung nebst Erläuterungen sowie nähere Informationen zur Anmeldung zu der außerordentlichen Hauptversammlung können der Einladung entnommen werden, die voraussichtlich ab dem 14. September 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht und zudem unter https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ einsehbar sein wird. Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststrasse 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 09.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de