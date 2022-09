Partystimmung bei E.ON-Aktionären. Schließlich wird die Aktie rund zwei Prozent nach vorne katapultiert. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 9,09. Doch wie geht es nun weiter?

Anmerkung der Redaktion: Startet E.ON jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von E.ON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche E.ON-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 9,61 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Denn demnach sind für E.ON ...

Den vollständigen Artikel lesen ...