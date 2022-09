Draftkings springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 17,51 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 15,07 USD markiert. Der Kursverlauf von Draftkings verspricht also spannend zu werden.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...