Der Preis für einen Bitcoin ist am Freitag wieder deutlich über die 20.000-Dollar-Marke geklettert. Besonders der schwächere Dollar sowie eine freundliche Stimmung am Gesamtmarkt haben für Auftrieb gesorgt. Aus charttechnischer Sicht ist der Kryptowährung mit dem jüngsten Kurssprung zudem ein Kaufsignal geglückt.Am Freitagabend notiert der Bitcoin über neun Prozent im Plus und steht damit über 21.000 Dollar. Da die Kryptowährung nun schon seit mehreren Monaten stark mit dem US-Markt korreliert, ...

