Bereits im April brachte Tesla-CEO Elon Musk ins Spiel, dass das Unternehmen in die Lithiumraffination einsteigen müsse, da die Kosten für das Metall in wahnsinnige Höhen gestiegen. Nun prüft der Elektroauto-Riese die Machbarkeit einer Lithiumhydroxid-Raffinerie an der Golfküste von Texas.Tesla sagte, die Anlage würde sich auf die Entwicklung von Lithiumhydroxid, welches für Batterieherstellung geeignet ist, konzentrieren. Die Raffinerie wäre "die erste ihrer Art in Nordamerika", wie es in einem ...

