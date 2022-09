Weltweiter Versand ab heute

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, präsentiert heute einen speziell für das iPhone 14, das iPhone 14 Plus, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max entwickelten Belkin UltraGlass-Displayschutz. Mit einem im Vergleich zu Hartglasfolien bis zu doppelt so hohem Schutz vor Stoßeinwirkung bietet die UltraGlass-Serie noch mehr Sicherheit für iPhone-Displays. Der Displayschutz kann ab sofort auf apple.com bestellt werden.

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro zeichnen sich durch eine branchenführende Widerstandsfähigkeit aus. Sie sind mit einer Ceramic Shield Front ausgerüstet, die exklusiv für iPhones hergestellt wird und robuster als jedes andere Smartphone-Glas ist. Der Belkin UltraGlass-Displayschutz bietet zusätzlichen Schutz und erweitert das umfangreiche Portfolio des Unternehmens an preisgekrönten Displayschutzfolien für iPhones. Gefertigt ist er aus dem besten derzeit verfügbarem Glas. Das in Deutschland entwickelte Lithium-Alumino-Silikatglas (LAS) ist das erste seiner Art und schützt die iPhone 14-Modelle durch eine größere Belastbarkeit sowie eine höhere Flexibilität und Kratzfestigkeit. Der UltraGlass-Displayschutz wird durch einen chemischen Prozess, den doppelten Ionenaustausch, verstärkt. Er ist doppelt so stark wie Hartglas und bietet nachweislich einen doppelt so hohen Schutz bei einem Aufprall. Gleichzeitig sorgt er für eine hervorragende Performance mit zusätzlichem Stoß- und Kratzschutz, ohne die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens zu beeinträchtigen.

Im Lieferumfang ist der Belkin UltraGlass-Displayschutz, ein Reinigungstuch, ein Haftstreifen zur Staubentfernung, um Bläschenbildung zu verhindern, sowie eine patentierte Positionierungsschale für die einwandfreie Ausrichtung und unkomplizierte Anbringung enthalten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Belkin UltraGlass-Displayschutz-Kollektion für das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist ab heute auf apple.com für 39,95 USD und im Laufe des Monats in den Apple Stores weltweit erhältlich.

Eine professionelle Displayschutz-Anbringung mittels Displayschutz-Applikationssystem ist in den Apple Stores weltweit möglich der Displayschutz muss dafür im Store erworben werden.

Weitere Belkin Displayschutzfolien für iPhones der SCREENFORCE-Kollektion finden Sie hier: https://www.belkin.com/us/screen-protectors/c/iphone-protect/

Abbildungen stehen hier zum Download bereit.

Über Belkin

Belkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audio- und Smart-Home-Bereich, zum Schutz, zur Stromversorgung, zur Konnektivität und Produktivitätssteigerung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die von Belkin in Südkalifornien entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.

2022 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907006302/de/

Contacts:

Jen Wei

Vice President Global Communications und Corporate Development

comms@belkin.com