München (ots) -Tobias Schweinsteiger feiert mit dem VfL Osnabrück seinen ersten Sieg als Profitrainer. Nach dem 1:0 gegen einen erneut tapferen Aufsteiger RW Essen umarmte Schweinsteiger alle Spieler, Trainer und Betreuer des VfL so innig als sei gerade der Aufstieg perfekt gemacht worden. Er sein etwas nervös gewesen, räumte er schon vor dem Spiel ein. "Es war immens wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen", sagte Schweinsteiger nach einer VfL-Serie von 6 sieglosen Partien. Seine herzlichen Umarmungen für den kompletten VfL-Tross erklärt er so: "Ich kann mich nur bei jedem Spieler bedanken, weil's mein 1. Sieg als Trainer in Deutschland war. Alle haben einen richtig guten Job gemacht. Wir haben alle zusammen gespürt, heute ist ein Moment, in dem wir den Schalter umlegen können." Essens Trainer Christoph Dabrowski sah ein chancenarmes Spiel und eine schwache 1. Halbzeit seiner Rotweißen: "Osnabrück hat eine Chance genutzt und deswegen haben sie 3 Punkte geholt."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Freitagabends - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zweiter gegen den Ersten am Samstag: Aufsteiger Elversberg empfängt den Spitzenreiter TSV 1860 München - ab 13.45 live bei MagentaSport in der Konferenz oder als Einzelspiel.VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen 1:0Feierstimmung an der Bremer Brücke: der VfL verhindert den Absturz auf die Abstiegsplätze. Endlich wieder ein Sieg nach 6 Spielen ohne Sieg. Für Essen sieht es mit nur 6 Punkten wieder düsterer aus."Wir müssen hart weiterarbeiten, weil wir noch lange nicht da sind, wo wir hin wollen." Osnabrücks neuer Trainer Tobias Schweinsteiger schnaufte nach seinem ersten Sieg im 2. Spiel als Profi-Trainer tief durch, über sein Trainer-Verständnis sagt er: "Ich bin schon ein Trainer, der die Jungs mitnimmt, der Meinungen auch einholt. Ich brauche Feedback, ich brauche ein Gefühl auf dem Platz."Schweinsteiger über seine Umarmungen auf dem Platz: "Ich kann mich nur bei jedem Spieler bedanken, weil's mein 1. Sieg als Trainer in Deutschland war. Alle haben einen richtig guten Job gemacht. Wir haben alle zusammen gespürt, heute ist ein Moment, in dem wir den Schalter umlegen können. Vielleicht in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir dranbleiben, dass es in die richtige Richtung geht. Es war immens wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen.""Kann man mal so machen", meinte Ba-Muaka Simakala - er traf zum 1:0-Siegtreffer und zum Trainer: "Wir versuchen ihm zu helfen, er versucht uns zu helfen. Wir versuchen da schnell zueinander zu finden. Es braucht Zeit, um zu verstehen, was er meint."Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Es hat nicht an Glück gefehlt. Ich war ehrlicherweise mit der 1. Halbzeit nicht so zufrieden. Allerdings muss man sagen: die 2. Halbzeit war super. Es war ein sehr chancenarmes Spiel auf beiden Seiten. Osnabrück hat eine Chance genutzt und deswegen haben sie 3 Punkte geholt."Am Ende hatte Dabrowski alle Offensiv-Spieler gebracht: "Es war nichts Zwingendes an Torchancen. Dann wird's schwierig."Die 3. Liga live - MagentaSport zeigt alle Spiele:Samstag, 10.09.2022Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: SV Elversberg - TSV 1860 München, SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg II, Borussia Dortmund II - VfB Oldenburg, SpVgg Bayreuth - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim, Viktoria Köln - Hallescher FCSonntag, 11.09.2022Ab 12.45 Uhr: MSV Duisburg - SG Dynamo DresdenAb 13.45 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FSV ZwickauMontag, 12.09.2022Ab 18.45 Uhr: SC Verl - SV MeppenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5317780