Es mag pathetisch klingen - aber in dieses Pathos stimmte am Tag nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. in seltener Einigkeit fast die ganze Welt ein: So jemanden wie die Queen wird es nie wieder geben. (...)Ja, die Geschichte - fast ein Jahrhundert davon hat sie erlebt. (...) Als Staatsoberhaupt war sie immer bestens informiert - und durfte sich doch öffentlich nie politisch äußern. Zumindest nicht mit Worten: Elizabeths Kommentar zum Brexit war vielleicht das im Parlament getragene europaflaggenblaue Kleid mit den gelben Blumen auf dem Hut, ihre Meinung zu Donald Trump trug sie beim Staatsbesuch 2019 möglicherweise in Form eines Diadems auf dem weißen Haupt, das symbolisch als Schutz gegen "das Böse" dienen sollte.(...) Das königliche Protokoll stellte sie bedingungslos über alles - und verletzte damit Menschen, etwa ihre geliebte Schwester Margret, die den Mann, den sie liebte, nicht heiraten durfte. (...)Aber dafür war sie wiederum sehr bodenständig, unaufgeregt, sehr menschlich eben. Wenn wir jetzt trauern oder auch nur mit einem unbestimmt-wehmütigen Gefühl im Bauch Berichte über sie lesen oder Dokumentationen über sie sehen, dann, weil mit dem Tod von Elizabeth II. eine Epoche zu Ende gegangen ist. Und wir uns seltsam leer und unsicher fühlen - weil wir uns erst darauf besinnen müssen, dass es anders weitergehen wird.