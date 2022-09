Für die Varta-Aktie sieht es dieser Tage immer düsterer aus. Zumindest eine Weile lang wehrten die Bullen sich trotz enttäuschender Zahlen noch gegen einen Absturz an der Börse. Dieser scheint nun in vollem Gange zu sein, nachdem wichtige charttechnische Linien zuletzt klar verpasst wurden.Besonders der Rutsch unter die Support-Zone zwischen 68 und 70 Euro dürfte vielen Anlegern derzeit noch in den Knochen hängen. Statt eine Gegenbewegung in diese Richtung zu wagen, müht die Aktie von Varta (DE000A0TGJ55) sich derzeit sichtlich ab, nicht auch noch ...

