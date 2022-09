Köln (ots) -Erster Arbeitstag für die DSDS-Jubiläumsjury! Heute starteten die Aufzeichnungen der Castings für 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in Köln. Beste Aussichten garantiert: Noch bis Montag (12. September) hören sich Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice mit spektakulärem Ausblick aus dem KölnSKY Sängerinnen und Sänger an, die Deutschlands Superstar 2023 werden möchten.Dieter Bohlen: "Ich gebe zu, mein Herz hüpft heute wie verrückt. DSDS und ich - wir gehören einfach zusammen. Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und dann noch Jubiläum der geilsten Show im deutschen TV. Das werden wir auf der Reise zum neuen Superstar hammermäßig feiern, versprochen!"Pietro Lombardi: "Die Location für das erste Casting der 20. und finalen DSDS Staffel ist für mich ein sehr besonderer Ort und das nicht nur wegen des Ausblicks auf den Kölner Dom: Genau an diesem Ort hatte auch ich vor 11 Jahren mein Casting für die Sendung. Hier hat für mich alles begonnen und sich mein Leben komplett verändert. Heute hier an der Seite von meinem Freund Dieter, Katja und Leony zu sitzen ist einfach nur unglaublich. Jetzt geht's endlich los!"Leony: "Ich bin ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig gespannt auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Ich freue mich unheimlich auf die Zeit!"Katja Krasavice: "Ich bin sehr gespannt auf die Zeit und freue mich, dass es endlich losgeht!"Weitere Aufzeichnungen der finalen DSDS-Castings finden noch im September in München und Hamburg statt, bevor es für die größten Talente zum ersten Recall-Stop nach Mallorca und für die Talentiertesten unter ihnen anschließend auf weitere Recallreise ins ferne Ausland geht.Laura Wontorra übernimmt die Moderation von "Deutschland sucht den Superstar"Willkommen bei DSDS, liebe Laura! Zur Abschiedsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" übernimmt die 33-jährige die Moderation in den Live-Shows. Zusätzlich geht sie während der Jurycastings hinter den Kulissen auf Stimmungsfang, steht den Talenten beiseite entlockt ihnen sicher auch das ein oder andere Geheimnis. Laura Wontorra: "Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow - es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin DSDS moderieren darf. Was für eine Ehre, bei der allerletzten Staffel und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!"Allerletzte Chance: Die "Last Minute Castings" von DSDSDie Vor-Castings zur Abschiedsstaffel von DSDS sind beendet - eigentlich. Denn: Für alle Kurzentschlossenen gibt es noch die allerletzte Chance, parallel zu den Aufzeichnungen der Jurycastings am "Last Minute Casting" teilzunehmen. Die Termine:KölnHeute, 10.09.22, 10-15Uhr im Hotel Ilbertz, Mindener Str. 6, 50679 Köln-DeutzMünchenDienstag, 20.09.22, 10-15Uhr im WERK1, Atelierstraße 29, 81671 MünchenHamburgDienstag, 27.09.22, 10-15Uhr. Die Castinglocation wird noch bekannt gegebenSängerinnen und Sänger sollten zwischen 16 und 30 Jahren (Stichtag: 01.01.2023) sein. Zum offenen Casting bitte den Personalausweis mitbringen. Minderjährige müssen den Castingbogen von ihren Erziehungsberechtigten unterschrieben mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie dies gerne mitbringen. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie HIER (https://www.rtl.de/cms/letzte-chance-komm-zu-den-last-minute-castings-von-dsds-5005564.html).Alle Details zum großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" wird RTL rechtzeitig vor Sendungsbeginn 2023 bekanntgeben.Pressekontakt:Mandy BerghoffSenior Manager Kommunikation & PR RTL / stv. Leitung Kommunikation RTLRTL Deutschland GmbH+49 221 456-74307+49 170 4564307mandy.berghoff@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5317948