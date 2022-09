Allen Grund zur Freude haben momentan Teamviewer-Aktionäre. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 2,64 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. So richtig herausragend war es für Teamviewer am Freitag mit einem Plus von 2,08 Prozent. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich fehlen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...