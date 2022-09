Mainz (ots) -Am Samstag, 10. September 2022, hat die Koproduktion "Eismayer" von ZDF/Das kleine Fernsehspiel und ARTE in der "Settimana Internazionale della critica" bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 mit dem Preis "Bester Spielfilm" ausgezeichnet. David Wagners Spielfilmdebüt hatte bei der Kritikerwoche der Filmfestspiele von Venedig 2022 WeltpremiereVizeleutnant Charles Eismayer (Gerhard Liebmann) ist der gefürchtetste Ausbilder beim österreichischen Bundesheer. Verheiratet mit Christina Eismayer (Julia Koschitz) und Vater eines kleinen Sohnes führt er ein Doppelleben, denn in Wahrheit ist er schwul. Als der junge Mario Falak (Luka Dimic) bei ihm seinen Dienst antritt und dabei offen zu seiner Homosexualität steht, krachen die beiden schicksalhaft aufeinander."Eismayer" basiert auf der wahren Liebes-, Lebens- und Leidensgeschichte von Charles Eismayer und Mario Falak, die sich nach ihrem Outing als erstes schwules Paar in Gardeuniform in einer österreichischen Kaserne das Ja-Wort gaben.Regie führte David Wagner. "Eismayer " ist eine Produktion Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH hergestellt in Zusammenarbeit mit ORF Film/Fernseh-Abkommen in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von Filmfonds Wien, Österreichisches Filminstitut, FISA - Filmstandort Austria. Die Redaktion haben Lucia Haslauer (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Olaf Grunert, Martin Gerhard (ZDF/ARTE) sowie Klaus Lintschinger und Susanne Spellitz (ORF).Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 \u2212 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 \u2212 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 \u2212 70-16100https://twitter.com/ZDFpresseMainz, 10. September 2022Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5317983