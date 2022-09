Berlin (ots/PRNewswire) -Beeindruckende Leistung muss nicht zwangsläufig in großen Dimensionen stattfinden.BLUETTI, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der grünen Energie, hat ein neues Mitglied seiner Kraftwerksreihe angekündigt - EB3A (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a), mit ultraschneller Ladefunktion, verbessertem LiFePO4-Akkupack, ausreichenden Ausgängen und intelligentem Energiemanagement. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum gerade dieses kleine Kraftwerk aus der Masse heraussticht.Was ist so besonders an EB3A? (https://www.bluettipower.eu/pages/bluetti-eb3a)- Superschnelles Aufladen (ca. 30 Minuten bis 80%)Die neueste Turbo-Ladetechnologie von BLUETTI ermöglicht dem EB3A (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a) in nur 30 Minuten von 0 auf 80% aufgeladen werden, sowohl mit Wechselstrom als auch mit Solarstrom. Der Strom ist jederzeit abrufbar.- Ultra-haltbarer 268Wh LiFePO4-AkkuBLUETTI EB3A verwendet Batteriezellen aus Lithium-Eisen-Phosphat, die mehr als 2.500.00 Lebenszyklen, bessere Leistung und geringere Umweltbelastung bieten.600W/1200W(Surge) WechselrichterDer intelligente Wechselrichter sorgt für ein superschnelles Aufladen und bietet weniger Ausfallzeiten, dafür aber mehr Arbeitszeiten.- Genügend Ports für fast jeden BedarfDer reine Sinuswellen-AC-Ausgang und die anderen 9 Anschlüsse scheinen ausreichend zu sein, um Ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen.1×AC-Ausgänge (insgesamt 600W)1×100W USB-C PD-Anschluss2×15W USB-A-Anschlüsse2×DC55211×12V10A Zigarettenanzünder1×Kabelloses Ladepad- 200W Solar-EingangErweitern Sie das EB3A mit einem BLUETTI PV120 oder PV200 Solarmodul. Laden Sie den EB3A mit dem Solarmodul PV200 von BLUETTI in nur zwei Stunden vollständig auf und machen Sie sich auf den Weg zu einem netzunabhängigen Leben, egal ob Sie mit dem Wohnmobil campen oder die Wildnis erkunden, ohne Angst vor Stromausfall und hohen Kosten haben zu müssen, vor allem, wenn die Preise für Erdgas und Öl in den letzten Monaten dramatisch gestiegen sind.- Intuitive AppMit der BLUETTI App haben Sie einen schnelleren Zugriff auf das Gerät und erhalten Echtzeitinformationen zu allen wichtigen Messwerten.- Intelligentes Batterie-Management-SystemDas BLUETTI-Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht alles, was im EB3A passiert, und schützt es vor Risiken wie Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Überlastung oder Überhitzung im täglichen Betrieb.- Entwickelt mit Blick auf PortabilitätEB3A wiegt nur 4,6 kg (10,14 lbs). Dieses Kraftwerk zum Mitnehmen ist eine überzeugende Option für alle, die im Haus arbeiten oder in der Natur unterwegs sind.Wann Sie EB3A nutzen können (https://www.bluettipower.eu/pages/bluetti-eb3a)- StromausfälleEs ist praktisch als Standby-Notstromquelle für zu Hause, wenn es zu Stromausfällen kommt. Obwohl das EB3A keine Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Öfen oder Gefrierschränke versorgen kann, reicht es aus, um die wichtigsten Geräte (z. B. Telefon, Licht und Kühlschrank) zu betreiben, bis der Strom wieder da ist.Für diejenigen, die CPAP-Geräte zu Hause verwenden, ist EB3A zweifellos ein zuverlässiger Partner, der sicherstellt, dass das Gerät des Benutzers auch bei unerwarteten Stromausfällen funktioniert.- Erholung und Abenteuer im FreienWenn Sie eine Party im Garten veranstalten, können Sie EB3A nutzen, um Lichter, einen Projektor oder andere notwendige Geräte zu betreiben, ohne sich durch Kabelsalat zu wühlen.Wenn Sie ein echter Outdoor-Typ sind, bringen Sie EB3A mit. Ganz gleich, ob Sie in der Wildnis fotografieren, campen oder mit dem Wohnmobil unterwegs sind, EB3A unterstützt Sie, wann immer es nötig ist. Sie können Kameras, Drohnen, Smartphones, Laptops oder GPS-Geräte ganz einfach mit Strom versorgen.Bezugsquellen und weitere Informationen (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a)BLUETTI bietet Qualitätsleistung zu einem Preis, der das Budget nicht sprengt. EB3A (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a)ist jetzt zum Frühbucherpreis erhältlich:- lEB3A (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a)Ab 299€ (26% Rabatt gegenüber dem Originalpreis von 399€). Begrenzte Zeit bis 30. September).- lEB3A + 1*PV200 Solarmodul (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a-pv200)Ab 799€ (11% Rabatt gegenüber dem ursprünglichen Preis von 899€). Begrenzte Zeit bis 30. September).- lEB3A + 1*PV120 Solarmodul (https://www.bluettipower.eu/products/eb3a-pv120)Ab 669€ (13% Rabatt gegenüber dem Originalpreis von 769€. Begrenzte Zeit bis 30. September).Über BLUETTIVon Anfang an hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI unter:https://www.bluettipower.eu/pages/bluetti-eb3aFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1890398/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890399/image_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890400/3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890401/4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890404/5.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890405/6.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpgPressekontakt:Jacinda,jacinda@bluetti.comOriginal-Content von: Bluetti Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157496/5317999