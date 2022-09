Tencent-Aktionäre waren in den vergangenen Tagen echtes Bärenfutter. Denn in der abgelaufenen Woche verloren die Notierungen 6,25 Prozent. Für die Aktie ging es an zwei der vier Tage nach unten. Dabei erlitt Tencent insbesondere am Dienstag mit einem Minus von 5,19 Prozent einen Schlag ins Kontor. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Die Aktie müsste nur rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...