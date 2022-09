Nachdem es an den Börsen zwei Wochen lang nahezu ausschließlich in die Tiefe ging, brachte der Freitag noch einmal eine deutliche Erholung mit sich. Der DAX konnte vor dem Wochenende die Linie bei 13.000 Punkten wieder erobern und viele Einzeltitel zeigten sich versöhnlich am letzten Handelstag der gerade auslaufenden Woche.Wie schon am Donnerstag zählte die Deutsche Bank (DE0005140008) mit zu den größten Gewinnern im Handel. Das Papier kann schwer davon profitieren, dass die EZB den Leitzins wie erwartet um 0,75 Prozent angehoben hat. In Kombination ...

