NanoRepro paragon Limes Schlosskliniken - Aktien aus dem Smallcap-Segment. Nicht immer im Fokus. Eigentlich schade. Der eine ehemals hochgejubelt, der andere gerade noch mal "gerettet" und der dritte mit unaufgeregtem, krisensicherem Geschäfts-Konzept mit klarer Wachstums-Strategie. Auf dem Capital Markets Days in Frankfurt diese Woche nutzten nicht nur diese drei Unternehmen sich in Erinnerung zu rufen, zu zeigen "was man kann und macht" und warum gerade "dieses" Unternehmen zumindest einen zweiten Blick des Anlegers wert sein sollte. In umgekehrter zeitlicher Reihenfolge, ohne jede Wertung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...