An der Börse können Anleger derzeit die Porsche SE (WKN: PAH003)-Aktie handeln. Doch sie ist seit der Finanzkrise 2008 lange nicht mehr so attraktiv wie zuvor. Grund ist der damals missglückte VW (WKN: 766403)-Übernahmeversuch. Am Ende übernahm der Wolfsburger Konzern das operative Porsche-Geschäft, das sich heute in der AG bündelt. Die Porsche Automobil Holding SE erhielt zwar eine VW-Beteiligung von 53,3 %, doch der Massenautohersteller ist nicht so erfolgreich und profitabel, wie es der Luxuswagenbauer ...

