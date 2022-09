* Optimale Gelegenheiten für flexible Anleger* Es gibt auch jetzt noch unterbewertete Aktien* Das sind Ihre nächsten Schritte* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zu hohe Rücklagen bei den Studentenwerken eines Bundeslandes

Liebe Leser,



seit Anfang des Jahres befinden sich die Aktienmärkte in einer Baisse. Die durchschnittliche Dauer einer Aktienbaisse betrug 19 Monate. Im aktuellen Fall rechne ich allerdings mit einem überdurchschnittlich langen und schweren Bärenmarkt. Die verantwortungslosen geldpolitischen Exzesse der Zentralbanker fordern ihren Tribut. Die von ihnen hervorgerufenen riesigen Spekulationsblasen an den Aktien-, Anleihen- und Immobilienmärkten drohen jetzt endgültig zu bersten.



Wie üblich wird es auch dieses Mal mehrere Abwärtswellen geben, die von Bearmarketrallys unterbrochen werden. Darunter versteht man vorübergehende Aufwärtsbewegungen in einem übergeordneten Abwärtstrend. Diese Bearmarketrallys sorgen dafür, dass viele Anleger immer wieder auf die schnelle Rückkehr der Hausse setzen, anstatt der Realität ins Auge zu blicken.

