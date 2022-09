Essen stellt ein Grundbedürfnis dar, so viel ist klar. Spannend ist dabei, wie sich die Ernährung über die Jahre, Jahrhunderte und sogar Jahrtausende immer wieder gewandelt hat. Die Zeiten des selbst erlegten Fleischs und des selbst gefangenen Fischs sind für die Mehrheit der Bevölkerungen auf der ganzen Welt vorbei. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Ernährung stark verändert, was vor allem an der immer größeren Vielfalt rund um die Lebensmittel liegt. Das Essen sagt immer mehr über die Identität von Menschen aus und die Food-Branche hat sich deswegen weitreichend verändert. Gesunde und nachhaltige Ernährung konkurriert mittlerweile mit Fast Food und anderen ungesunden Lebensmitteln. Das Bio-Label ist ebenfalls von großer Bedeutung.

"Das Essen ist heute zur Identitätsplattform geworden. Ernährungsmoden wie Vegetarismus, Veganismus, laktosefreie Ernährung oder Diäten sind viel ausgeprägter und pluraler geworden. Vor 100 Jahren definierte man seine soziale Zugehörigkeit über die Mitgliedschaft in einer Partei, und heute ist man Veganer oder Veganerin", erklärt Christoph Klotter, Professor der Ernährungspsychologie an der Universität Fulda, bei Mpulse. Die Food-Branche hat längst auf die sich wandelnden Bedürfnisse reagiert. Die Zeit scheint reif für eine neue Generation der Ernährung, die sich durch zahlreiche Faktoren auszeichnen kann.

Klimafreundliche und nachhaltige Ernährung im Fokus

Gerade wenn es um die Produktion geht, findet in der Ernährungsindustrie schon seit vielen Jahren ein Umdenken statt. Dieses zeigt sich vor allem beim Klimawandel. Das International Food Policy and Research Institute (IFPRI) schätzt, dass rund ein Drittel der CO2-Emissionen weltweit auf die Produktion von Lebensmitteln zurückzuführen ist. Die Haltbarkeit von Lebensmitteln, eine nachhaltige und klimafreundliche Produktion, der Schutz von Lebensmitteln und die Lebensmittelsicherheit stehen daher im Vordergrund. Das Unternehmen Save Foods (ISIN: US80512Q3039) hat sich zum Ziel gemacht, eine umweltfreundliche und nachhaltige Ernährung zu ermöglichen und zu fördern. Mit grünen Technologien und einer zeitgemäßen Herangehensweise treibt der US-Konzern mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. eine bessere Haltbarkeit und mehr Lebensmittelsicherheit voran. Außerdem setzt das Unternehmen beim Obst und Gemüse auf die Reduzierung von Pestiziden, was nicht nur klimafreundlich, sondern auch gesund ist. Eine gesunde Ernährung gehört ebenfalls zu den wichtigsten Faktoren bei der Ernährung der nächsten Generation. Diese Entwicklung zeichnet sich schon lange ab.

Fleischersatzprodukte haben Wachstumspotenzial

Eine vegane oder vegetarische Lebensweise wird bei der nächsten Generation ebenfalls eine Rolle spielen. Jedes Jahr verzichten Menschen auf mehr Fleisch und Wurst. Laut einer Analyse von Bloomberg Intelligence werden Fleischersatzprodukte im Jahr 2030 einen hohen Anteil am Nahrungsmittelmarkt haben. Die Autorinnen und Autoren der Studie gehen davon aus, dass die Branche ihren Umsatz in den kommenden zehn Jahren von 4,2 Milliarden US-Dollar auf etwa 74 Milliarden US-Dollar ausbauen kann. Davon würden Unternehmen wie Beyond Meat (ISIN: US08862E1091) profitieren. Der US-Konzern gehört bei der Produktion und Entwicklung von Fleischersatzprodukten zu den Vorreitern.

Fast Food wird neu gedacht

Immer mehr Menschen verzichten auf den regelmäßigen Verzehr von Fast Food. Allerdings hat derartige Ernährung noch immer einen Stellenwert, den sie wohl auch nie ganz verlieren wird. Fast-Food-Riesen wie McDonalds (ISIN: US5801351017) wollen mit der Zeit gehen und Fast Food neu denken. Nachhaltige Verpackungen, vegetarische und vegane Menüs und mehr regionale Produkte aus der jeweiligen Umgebung der Filialen sind dafür ein klares Zeichen.

Die nächste Food-Generation steht in den Startlöchern

Das Umdenken hat in der Food-Branche bereits begonnen - und zwar in vielerlei Richtungen. Davon können auch Anlegerinnen und Anleger profitieren, indem sie schon jetzt Food-Aktien der nächsten Generation in ihr Portfolio stecken. Auch spannende Food-Fans warten, so wie Pictet-Nutrition (ISIN: LU0366533882) mit Top-Holdings wie Deere & Co (ISIN: US2441991054), der Kerry Group (ISIN: IE0004906560) und Mowi (ISIN: NO0003054108).

