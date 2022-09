Aktie im Fokus! Beeindruckende Zahlen läuten am Montag den Ausbruch ein?!

Anzeige / Werbung

Das sind endlich Wachstumsraten, wie sie die Anleger erwarten. Eine neue Vermarktungsstrategie führt nun schließlich zu den Erfolgen, die man schon immer erwartet hat.

Die Power dieser Meldung sollte die Aktie aus dem Dornröschenschlaf küssen und für einen charttechnischen Ausbruch sorgen!

Gespannt wartet der Markt auf die Q3-Zahlen (Mai, Juni, Juli) von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW). Der Umsatz dürfte durch die ADCO-Übernahme mehr als 40 Mal höher ausfallen als der des vorangegangenen Abrechnungszeitraumes. Aber was die AnlegerInnen noch mehr interessiert, wird explizit der Einzelumsatz der tabak- und nikotinfreien Zigarette "TAAT" sein. Schlägt sich die Umstellung auf die "Version 3" bereits in den Verkaufszahlen nieder und wie stark fällt der Wachstum aus?

Diese Fragen werden wohl in ein paar Tagen beantwortet werden und könnten bei befriedigendem Zahlenwerk einen neuen Hype auslösen! Einen Vorgeschmack auf die künftigen Wachstumsraten dürfte die aktuelle News sein:

Chain-wide Sales of TAAT® at Speedee Mart Triple from July to August 2022

Seit der ersten Platzierung von TAAT® im Speedee Mart im März 2022 hat das Unternehmen neue Point-of-Sale-Taktiken parallel zu Marketingaktivitäten für den Markt in Las Vegas eingesetzt, was zu einer Verdreifachung der Verkäufe von TAAT® in der gesamten Speedee Mart-Kette von Juli 2022 bis August 2022 geführt hat.

Wir haben bei TAAT® bedeutende Veränderungen vorgenommen, seit ich vor ein paar Monaten CEO wurde. Obwohl wir aus Wettbewerbsgründen nur so viel über unser Playbook mitteilen können, habe ich die Rolle von "Fokusmärkten" in unserer Kommerzialisierungsstrategie sehr deutlich gemacht. Der Verkauf neuer Produkte, insbesondere von Kategorieerstellern, in den Kategorien CPG und Tabak ist nicht so einfach, wie sie einfach ins Regal zu stellen. Zwischen Vertrieb und Marketing müssen konzentrierte Anstrengungen unternommen werden, um erwachsene Raucher darauf aufmerksam zu machen, dass das Produkt existiert, Momente zu schaffen, die zu Produkt-Verkostung führen, und dieses Interesse in wiederkehrende Käufe umzuwandeln. Innerhalb der ersten Wochen haben wir festgestellt, dass Las Vegas, unser Heimatmarkt, im Jahr 2022 unser vorrangiger Markt sein wird, und Speedee Mart war ein hervorragender Partner. Wir freuen uns, dass sich die Verkäufe von TAAT® im gesamten Speedee Mart von Juli bis August verdreifacht haben, und wir freuen uns darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. - Michael Saxon, Chief Executive Officer von TAAT®

News-Fazit:

Der vorangegangene CEO Setti Coscarella dürfte wie ich davon ausgegangen sein, dass der idente Geschmack und der niedrigere Preis ausreichend sind, um der tabaklosen und somit nikotinfreien Zigarette "TAAT®" ohne großes Zutun zum Erfolg zu verhelfen. Ehrlich gesagt habe ich das auch so geglaubt, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Der neue CEO, Michael Saxon, hat dies schnell erkannt und gegengesteuert. - Das Ergebnis, eine Verdreifachung des Absatzes in nur einem Monat, ist mehr als beeindruckend.

Man weiß nun, wie und wo man den Hebel ansetzen muss, um der Marke TAAT® zum Erfolg zu verhelfen.

Saxon wirkt: Seine langjährige Erfahrung bei der Umsatzsteigerung für Tabakprodukte ist, wie sich jetzt herausstellt, Goldes wert. Ich denke, dass nun für die TAAT-Aktionäre eine neue Zeitrechnung beginnt, wo das antizipierte Wachstum endlich Realität werden wird. Meinung Autor