Marc Faber, besser bekannt als Dr. Doom, lässt kein gutes Haar an der Politik der Notenbanken. Der Autor des "Doom, Boom, Gloom-Reports" verrät im Interview mit w:o-TV aber auch wo und wie er investiert. Einschalten! "Die EZB ist keine Notenbank, sie ist eine politische Bank", behauptet Faber. In Europa herrscht die höchste Inflationsrate seit 50 Jahren und die EZB hebe den Leitzins lediglich um 0,75 Prozentpunkte an. Das ist absurd, schimpft Crash-Guru Marc Faber. Im Gespräch zeigt sich aber auch, dass Faber trotz großem Pessimismus derzeit auch Chancen für Anleger sieht. Allerdings liegen diese Rendite-Perlen nicht in westlichen Ländern. Wo genau Faber Anlage-Chancen sieht, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten! 00:00 Einleitung 00:58 Düstere Lage an den Finanzmärkten - 02:27 Lage an den US-Märkten 05:36 Alles verloren - 06:00 Zinspolitik vor der Rezession 08:21 Wo sind jetzt Anlagechancen - 17:08 Schwellenländer-Investments als Chance -