An der Börse wechseln sich gute und schlechte Jahre ab. 2022 fallen viele Aktien und Indizes. Es könnte in Summe negativ enden. Doch am Ende gehören Abschwünge zur natürlichen Börsenentwicklung dazu, es zählt die Durchschnittsrendite und diese fällt bei guten Aktien meist höher aus als bei vielen anderen Vermögensklassen. Wer die Abschwungsjahre wie Warren Buffett als Aktien-Einstiegschance begreift, macht aus beiden Börsenphase das Beste und freut sich bereits auf den nächsten Aufschwung. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...