NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* gab am 11. August einen exklusiven mehrjährigen Vertrag mit World Table Tennis zur Entwicklung und Umsetzung einer Web3-Strategie bekannt. Diese Partnerschaft wird von einzigartigen, nie zuvor gesehenen Web3-Strategien und Fan-Engagements bis hin zu digitalen Sammlerstücken, Metaverse-Erlebnissen, "Play 2 Earn"- sowie "Move 2 Earn"-Spielen alles abdecken.

World Table Tennis (WTT) ist das Handels- und Veranstaltungsunternehmen der International Table Tennis Federation (ITTF), dem Dachverband aller nationalen Sportverbände für Tischtennis, der 1926 in London gegründet wurde. Dem ITTF gehören derzeit 227 Mitgliedsverbände an, was bedeutet, dass alle möglichen Länder der Erde Mitglied im Weltverband sind. Sitz des Verbandes ist Lausanne, Sitz von World Table Tennis (WTT) ist Singapur.

Über 50 Großveranstaltungen werden jährlich vom Tischtennis-Weltverband ausgerichtet und ähnlich wie die Australian Open in diesem Jahr sollen diese in Zukunft auch im Metaverse stattfinden - "mit allem drum und dran, was Kohle bringt"

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* gab erst vor kurzer Zeit eine Partnerschaft mit Hawk-Eye Innovations, einer Abteilung von Sony, bekannt, um Live-Sportdaten mit dem enormen Potenzial des Sport-NFT-Marktes zu verbinden. Die Partnerschaft mit Hawk-Eye repräsentiert das, was manche als die Zukunft des Sports bezeichnen.

NFT TECH PARTNERS WITH SONY'S HAWK-EYE INNOVATIONS TO STRENGTHEN FOOTHOLD IN SPORTS NFTS

Was hat nun Sony dazu bewegt, eine Partnerschaft mit NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* einzugehen? Was ist der Mehrwert für Sony, respektive Hawk-Eye, aus dieser Verbindung? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten:

Der Gewinn dieses Preises war zugleich der erste Preis für ein Metaverse-Projekt im Bereich Entertainment/Sport. AO, die Australian Open, haben sich etwas getraut und auf voller Linie gewonnen!

Was ist ein NFT

NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, zu Deutsch: Nicht austauschbarer Token. Ein Token ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Der Token besitzt also einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Gleichzeitig können aber auch echte Vermögenswerte wie Immobilien oder Musikrechte tokenisiert werden, indem die damit verbundenen Rechte und Pflichten auf den Token überschrieben werden. Das heißt, die Besitzverhältnisse werden digital abgebildet und sind somit handelbar. Die Mehrheit der Finanzexpert:innen sind sich einig, dass der Markt für Non-Fungible Tokens (NFTs) deutlich größer sein wird als derjenige für Kryptowährungen.

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* ist eines von sehr wenigen börsennotierten Unternehmen, das sich ausschließlich mit NFTs beschäftigt.

Damit der Plan der Investoren von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* aufgeht, nämlich durch den Kauf der Aktie auf Umwegen am boomenden NFT-Sektor zu profitieren, hat man ein hochkarätiges und Blockchain-erfahrenes Management zusammengestellt. Besonders hervorzuheben ist Adam De Cata.

CEO Adam de Cata

Der Australier ist der Gründer von Run it Wild (Übernahme durch NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*), ein digitales Management- und Beratungsunternehmen mit starker Expertise in den Bereichen Blockchain, Non Fungible Tokens (NFT) und Metaverse, spezialisiert auf die Ermöglichung und Erweiterung der Markenpräsenz und Monetarisierung in diesem sich schnell entwickelnden Sektor. Die Leistungen umfassen alle Aspekte vom Aufbau des Markenwerts in einer digitalen Welt bis zur Kommerzialisierung von geistigem Eigentum mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung von Schlüsseltechnologien im Web3.

De Cata ist auch ist auch Head Of Partnerships von Decentraland, einer virtuellen Plattform mit eigener Währung (Mana), die auf Blockchain basiert. Der Gesamtwert von Mana liegt derzeit bei rund 1,7 Milliarden Euro (Link) und ist unter den Top 30 der beliebtesten Kryptowährungen.

Im Juni 2021 schuf das Londoner Auktionshaus Sotheby's eine Nachbildung seines Hauptsitzes in der Londoner New Bond Street als virtuelle Galerie in Decentraland. Das Gebäude wurde dafür auf Decentraland digital nachgebaut, um NFT-Kunst auszustellen und zu verkaufen.

Am 18. Juni 2021 zahlte das in New York ansässige digitale Immobilien-Investmentunternehmen Republic Realm umgerechnet 913.228 US-Dollar für 259 Parzellen von Decentraland, die es in ein virtuelles Einkaufsviertel namens "Metajuku" verwandeln will, das dem Tokioter Einkaufsviertel Harajuku nachempfunden sein soll.

Das viertägige "Metaverse-Festival", das im Oktober 2021 stattfand, war das erste "Metaverse"-Musikfestival und beinhaltete Virtual-Reality-Auftritte von deadmau5, AlunaGeorge, Alison Wonderland und anderen Musikschaffenden

Im September 2021 kündigte der Staat Barbados an, eine digitale Botschaft in Decentraland zu errichten.

Fazit:

Wenn Sie selbst ein NFT-Spezialist sind und genau wissen was im NFT-Space abgeht, dann brauchen Sie NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* vielleicht nicht zu beachten (wenngleich mit der Elvis-Story vielleicht eine wirklich große Rendite im Depot verloren gehen könnte). Wenn Sie aber an NFTs und den spektakulären Gewinnmöglichkeiten interessiert und selbst in dieser Welt weniger aktiv sind, dann könnte das Unternehmen für Sie interessant sein, denn Experten betrachten diesen Sektor als den neuen Finanztrend:

NFTs haben gerade erst begonnen, sich auf reale Märkte zu bewegen, und aus diesem Grund glaube ich, dass 2022 das Jahr der NFTs sein wird. Kevin O'Leary