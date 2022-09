Viele Anleger neigen dazu, ihre Depots in der Krise zu versichern und in die Euphorie zu kaufen. Gegenwärtig ist Krise. Oder etwa nicht? In den USA messen kundige Experten für Stimmung und Stimmungen wöchentlich den Grad an Euphorie oder Angst bei Börsenbriefen und deren Abonnenten. Als Verfasser solcher Briefe hat man nach 20 Jahren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...