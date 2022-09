GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla stellt sich bei einem Informationstag in Grünheide bei Berlin den Fragen von Anwohnern aus der Region. Am Sonntag konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in einer Halle über das Logistikkonzept, die Wasserversorgung, den Schutz von Umwelt und Gewässer, die geplante Batteriezellfertigung und das Arbeiten bei Tesla informieren. Der Besuch ist noch bis 17.00 Uhr möglich - inklusive Testfahrten.

Das allmähliche Hochfahren der Produktion in der neuen Fabrik geht nach Angaben des Unternehmens "sehr gut" voran. Eine aktuelle Zahl nannte Tesla nicht. Im Sommer wurden 1000 Autos pro Woche gebaut, was etwa ein Zehntel der vollen Auslastung ist. Bis zum ersten Quartal 2023 werden bisher 5000 angepeilt. Tesla hat auch angekündigt, den Wasserverbrauch weiter zu verringern. Die Anbindung an das Werk soll besser werden: Ein Zugshuttle ist für 2023 geplant./vr/DP/he