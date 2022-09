Aufgrund der zahlreichen Krisenherde ist die Verunsicherung an den Aktienmärkten derzeit recht hoch. Doch durch die hohe Volatilität eröffnen sich immer wieder lukrative Trading-Chancen. Zudem ergeben sich Anlegern mit Weitblick in den nächsten Wochen gute Einstiegschancen bei Top-Nebenwerten, die im Real-Depot ebenfalls aktiv genutzt werden sollten.Unter den heimischen Nebenwerten gibt es eine Reihe von Unternehmen, die über eine enorme Innovationskraft verfügen. Viele Firmen sind Marktführer in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...