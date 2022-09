Charttechnische Analysen für die kommende Woche

Eine neue Woche an der Börse beginnt. Vergangene Handelswoche sich vieles um die EZB-Zinsentscheidung - es konnten einige Reaktionen an den Märkten nach der Notenbanksitzung beobachtet werden. Wir gehen in "Bulle & Bär" auf unsere Tradingideen der vergangenen Woche ein und geben euch interessante charttechnische Analysen, die ab Montag Relevanz haben.

