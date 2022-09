Du wolltest schon immer das Kolosseum in Rom besuchen oder über die Brooklyn Bridge laufen? Das Gaming-Universum macht's möglich - ohne, dass du dafür in den Flieger steigen musst. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und auch die Urlaubstage werden immer weniger. Wer dennoch die schönsten Orten der Welt besuchen möchte, findet in zahlreichen Spielen eine breite Auswahl an Sehenswürdigkeiten und beliebten Urlaubsorten. So lassen sich das Kolosseum, die Brooklyn Bridge oder der Santa-Monica-Pier auch vom heimischen Sofa aus besichtigen. Nebenbei kann dabei auch Inspiration für den nächsten realen Urlaub gesammelt ...

