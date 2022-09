DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/10. und 11. September 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

AGI: Konnten trotz Debakel um Struc-tured Alpha Kundenabkehr verhindern

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI) hat trotz des Debakels in den USA rund um die Fondsreihe Structured Alpha eine Abkehr der Kunden verhindern können. "Wir machen heute einiges anders", sagte AGI-CEO Tobias Pross im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. So werde beispielsweise über ein neues Werkzeug, das Daten bündele und sie von der Compliance-Abteilung prüfen lasse, sichergestellt, dass Kunden auch bei schnellen Anfragen geprüfte Informationen über die Auswirkungen von Ereignisse auf ihre Portfolien erhielten.

Munich Re: Steuern trotz Herausforderungen auf unsere mittelfristigen Ziele zu

Die Munich Re sieht sich trotz mannigfaltiger Herausforderungen für die Versicherungsbranche auf einem guten Weg - auch dank einer guten Preisentwicklung. "Die bisherigen Erneuerungsrunden 2022 haben unsere vorsichtigen Inflationserwartungen angemessen berücksichtigt, und die steigenden Zinsen wirken sich mittelfristig positiv auf unsere Kapitalanlagerendite aus", sagte der für das Rückversicherungsgeschäft zuständige Vorstand Torsten Jeworrek anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo. "Insgesamt steuern wir konsequent auf die Ziele der Strategie Ambition 2025 zu."

Software-AG-Finanzvorstand erwartet durch Silver Lake neuen Schwung

Zögerliche Kunden und eine zu geringe Zahl an Abschlüssen führten dazu, dass der Auftragseingang der Software AG im Bereich Digital Business zuletzt unter den Erwartungen blieb. "Wir können mit der Vertriebsleistung im zweiten Quartal nicht zufrieden sein", sagt Finanzvorstand Matthias Heiden im Interview der Börsen-Zeitung. Frischen Schwung soll neben einer neuen Aufstellung im Vorstand auch die Zusammenarbeit mit dem Investor Silver Lake bringen, der Ende 2021 über eine Wandelanleihe bei den Darmstädtern eingestiegen ist. Der neue Großinvestor stelle "herausfordernde Fragen, aber es sind die richtigen Fragen", sagt Heiden.

Henkel-Chef Knobel fordert Unterstützung für die deutschen Betriebe

Henkel-Chef Carsten Knobel fordert angesichts steigender Energiepreise Unterstützung für die deutschen Betriebe. "Wir brauchen auch Entlastungen für die Wirtschaft", sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns im Interview mit dem Focus. Ob dies "über Steuererleichterungen oder Sonderabschreibungen zum Beispiel für Investitionen in energiesparende Verfahren" gehe, müsse diskutiert werden, sagte Knobel. Das Wohlergehen der Gesellschaft hänge eng zusammen mit der Lage der Wirtschaft.

Musk wirft Twitter weiteren Verstoß gegen Übernahme-Vereinbarung vor

In seinem Rechtsstreit mit Twitter führt der US-Milliardär Elon Musk nun einen weiteren Grund für das Zurückziehen seines Übernahmeangebots für den Kurzbotschaftendienst ins Feld. Musks Anwälte schrieben am Freitag (Ortszeit) an die Rechtsabteilung von Twitter, das Unternehmen habe am 28. Juni eine Vereinbarung über eine Millionen-Abfindung für den früheren Twitter-Sicherheitschef Peiter Zatko getroffen, ohne Musk darüber zu informieren.

