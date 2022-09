Aktien: Mehr Durchblick: Dieses Unternehmen macht Fortschritte beim Augenmittel

Anzeige / Werbung Bayer forscht an der Verbesserung seines bereits zugelassenen Augenmedikaments Eylea. Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern kommt dabei voran und macht Patienten damit Hoffnung. Bayers Augenmittel Eylea wird via Injektion ins Auge verabreicht. Alle acht Wochen bekommen die Patienten diese. Eine Erhöhung der Dosierung könnte für einen längeren Wirkungszeitraum sorgen und damit für eine Erleichterung für die Patienten. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Der Dax-Konzern forscht deshalb in diesem Bereich - und meldet nun Erfolge: In zwei zulassungsrelevanten Studien konnte Eylea in der höheren Dosierung die Sehkraft von Patienten mit weniger häufigen Injektionen verbessern. Zugelassen ist das Mittel bislang für Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration sowie diabetischem Makulaödem. Bayer zufolge konnte der Abstand der Injektionen auf 16 von 8 Wochen verdoppelt werden. Bei 89 Prozent der beteiligten Patienten seien dennoch Verbesserungen der Sehkraft festgestellt worden. Bayer will die neuen Daten nun bei Gesundheitsbehörden zur Zulassung der veränderten Dosierung einreichen. Bayer-Aktie noch im Plus Die Aktie von Bayer ist mit einem Plus von 10 Prozent in diesem Jahr einer der besten DAX-Titel 2022. Seit Juni ging es allerdings abwärts und auch die 200-Tagelinie (rot) wurde unterschritten. Der MACD (Momentun) ist jedoch aufwärts gerichtet und stützt die Bayer-Aktie. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 53 Euro durchbrochen wird.

