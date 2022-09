Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat am Freitag kräftig zugelegt. Der DAX kletterte um mehr als 1,8 Prozent nach oben. Damit besserte er die Wochenbilanz deutlich auf. Auf Wochensicht markierte er ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Vor allem am Montag hatte er noch massiv geschwächelt. Marktidee: Talanx Die Aktie von Talanx hatte im Januar ein Zwei-Jahres-Hoch markiert. Seitdem befindet sich das Papier in einer mittelfristigen Korrekturphase. Am Freitag gelang den Bullen schließlich der Befreiungsschlag. Der Kurs sprang gleich über mehrere wichtige technische Marken. Damit rücken auf der Oberseite neue Zielzonen in den Fokus. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf