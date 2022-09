Der DAX knüpft am Montag wohl an seinen starken Wochenausklang an. Der Broker IG taxiert den Leitindex knapp eine Stunde vor Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 13.178 Punkte. Ein Grund dafür sind positive Nachrichten aus der Ukraine. Das ukrainische Militär hat mit seiner Gegenoffensive im Osten des Landes Erfolg.Sechseinhalb Monate nach dem Einmarsch in den Nachbarstaat hat Moskau seine Einheiten einen Großteil der ukrainischen Region Charkiw an der Grenze zu Russland räumen lassen. Der ukrainische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...