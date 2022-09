DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China (Kernland und Hongkong) und Südkorea sind die Börsen wegen der Festtage "Festival der zweiten Herbsthälfte" und "Chuseok" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen. Via Twitter signalisierte er, dass er den US-Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen will, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten. Zuvor hatte Disney-CEO Bob Chapek in Interviews gesagt, dass er ESPN als großen Wachstumsmotor sieht und als wichtigen Teil des Unterhaltungsangebots des Konzerns. "Wie Bob sagte, ist ESPN ein integraler Bestandteil der Walt Disney Company", sagte eine Unternehmenssprecherin. Der Konzern werde das volle Potenzial von ESPN ausschöpfen und seine Strategie fortsetzen, ESPN zu einer der vertrauenswürdigsten Marken in Sportbereich zu machen. Loebs Hedgefonds Third Point LLC hatte im August mitgeteilt, wieder bei Disney eingestiegen zu sein, nachdem er seine Position zu Jahresbeginn liquidiert hatte. In einem Brief an Chapek forderte Loeb große Veränderungen bei Disney, inklusive der Abspaltung von ESPN, einer Neuaufstellung des Boards und Sparmaßnahmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es steht keine Veröffentlichung relvanter Konjunkturdaten an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.071,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.605,25 +0,1% Nikkei-225 28.498,19 +1,0% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.964,30 +1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während in China (Kernland und Hongkong) sowie in Südkorea nicht gehandelt wird, werden die übrigen Börsen etwas vom Rückwind durch die üppigen Aufschläge der Wall Street zum Wochenschluss gestützt, auch der nachgebende US-Dollar wird im Handel angeführt. Die Dollarschwäche wird als Zeichen steigender Risikoneigung interpretiert, die dem Aktienmarkt zu Gute komme, heißt es. Zudem sei ein Zeichen, dass der Kapitalfluss in die USA wegen der dort steigenden Zinsen nicht so stetig sei. In den Fokus rücken die US-Verbraucherpreise am Dienstag. Einige Marktteilnehmer hoffen auf einen Rückgang der Inflation. Denn dann verlöre die Fed Argumente für ihren strikten Zinserhöhungszyklus - ein Umstand, der die Aktienkurse treiben könnte. Unabhängig vom Zinsniveau in den USA bleibe die Schwäche der chinesischen Wirtschaft, die eine nachhaltige Aktienrally verhindere, heißt es. In Tokio wird der Nikkei getrieben von Titeln aus den Sektoren Elektronik und Fluglinien. Händler sprechen von Schnäppchenkäufen und der Hoffnung auf ein Überwinden der Covid-19-Pandemie. Japan Airlines und ANA legen um 3,1 bzw. 2,8 Prozent zu. Laut Berichten plant die Regierung weitere Einreiseerleichterungen.

US-NACHBÖRSE

Die International Paper Co. teilte am Freitagabend mit, dass sie sich mit der Internal Revenue Service auf die Beilegung einer zuvor bekannt gegebenen Steuerangelegenheit geeinigt habe. Das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung rund 260 Millionen US-Dollar an Bundeseinkommenssteuern zahlen. Die Aktie von International Paper büßte nach der Schlussglocke 0,5 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.151,71 +1,2% 377,19 -11,5% S&P-500 4.067,36 +1,5% 61,18 -14,7% Nasdaq-Comp. 12.112,31 +2,1% 250,18 -22,6% Nasdaq-100 12.588,29 +2,2% 267,10 -22,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 817 Mio 855 Mio Gewinner 2.703 1.747 Verlierer 541 1.427 Unverändert 121 178

Fester - Die US-Börsen haben den Erholungskurs der vergangenen Tage fortgesetzt. Die Erkenntnis über eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte bei der Sitzung im September dürfte am Markt angekommen sein, hieß es. Dies habe Fed-Chairman Jerome Powell erneut bekräftigt. Auch Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich für eine Fortsetzung der großen Zinsschritte ausgesprochen. Pfizer (+1,6%) strebt eine Zulassung für ihren Medikamentenkandidaten Ritlecitinib zur Behandlung von Alopecia areata in Europa und den USA an. Tesla (+3,6%) will offenbar weiter oben in die Wertschöpfungskette für Autobatterien einsteigen und Lithium raffinieren. Kroger stiegen um 7,4 Prozent. Der Betreiber von Supermärkten hatte einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz gemeldet und den Jahresausblick angehoben. Weniger gut lief es bei Smith & Wesson (-6,3%), die einen Umsatzeinbruch um fast 70 Prozent vermeldete. Docusign stiegen nach Zweitquartalszahlen um 10,5 Prozent. Das Unternehmen hatte auf bereinigter Basis einen Gewinn erzielt, der über den Erwartungen lag. Der Umsatz stieg zudem stärker als erwartet. Zscaler machten einen Sprung um 21,9 Prozent. Das Cloud-Sicherheitsunternehmen hatte ein Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent gemeldet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,57 +5,1 3,52 283,9 5 Jahre 3,44 +1,6 3,43 218,2 7 Jahre 3,41 +0,2 3,41 196,8 10 Jahre 3,31 -0,7 3,32 180,4 30 Jahre 3,46 -1,9 3,48 155,6

Am Anleihemarkt blieb die Volatilität weiter hoch. Die flakenhaften Fed-Aussagen stützten vor allem die kurzen Laufzeiten, die sensibler auf die Zinspolitik reagieren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0086 -0,0% 1,0091 1,0082 -11,3% EUR/JPY 144,58 +0,6% 143,71 143,60 +10,5% EUR/GBP 0,8683 +0,1% 0,8675 0,8687 +3,3% GBP/USD 1,1616 -0,1% 1,1632 1,1604 -14,2% USD/JPY 143,33 +0,6% 142,41 142,39 +24,5% USD/KRW 1.382,34 +0,2% 1.380,06 1.376,66 +16,3% USD/CNY 6,9265 0% 6,9265 6,9281 +9,0% USD/CNH 6,9429 +0,2% 6,9276 6,9277 +9,3% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8489 7,8484 +0,7% AUD/USD 0,6842 +0,0% 0,6838 0,6847 -5,8% NZD/USD 0,6109 +0,1% 0,6105 0,6115 -10,5% Bitcoin BTC/USD 21.753,02 +1,1% 21.519,87 20.703,25 -53,0%

Mit deutlichen Abgaben zeigte sich der Dollar. Für den Dollar-Index ging es um 0,7 Prozent abwärts. Die Abschwächung dürfte jedoch nur vorübergehend sein, meinte Analyst Peter Cardillo von Spartan. "Ich denke, dass dies auf eine überkaufte Situation zurückzuführen ist". Es handele sich um "eine vorübergehende Korrektur und nicht den Beginn eines Abwärtstrends", ergänzte der Teilnehmer. Der Yen legt dagegen deutlich zu. Die Analysten der Unicredit führten die Erholung auf Aussagen des japanischen Notenbankgouverneurs Haruhiko Kuroda zurück. Dieser habe gewarnt, dass die rapide Abwertung des Yen "nicht wünschenswert" sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,40 86,79 -1,6% -1,39 +20,3% Brent/ICE 91,55 92,84 -1,4% -1,29 +23,8%

Am Ölmarkt stiegen die Preise weiter, womit sich die Erholung vom zuletzt markierten 8-Montatstief fortsetzte. Brent und WTI gewannen bis zu 3,7 Prozent. Der Anstieg setzte am Donnerstag ein, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin angedeutet hatte, dass er Lieferverträge mit Europa aufkündigen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,40 1.716,71 -0,2% -3,31 -6,4% Silber (Spot) 18,98 18,85 +0,7% +0,13 -18,6% Platin (Spot) 881,55 885,25 -0,4% -3,70 -9,2% Kupfer-Future 3,54 3,58 -1,0% -0,04 -20,1%

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze legte um 0,5 Prozent zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat die Herstellung hochmoderner Computerchips in den USA als Frage der nationalen Sicherheit im Wettstreit mit China bezeichnet. Biden sagte bei der Grundsteinlegung einer neuen Chipfabrik des US-Halbleiterkonzerns Intel: "All dies ist in unserem wirtschaftlichen Interesse, und es ist auch in unserem nationalen Sicherheitsinteresse." Biden verwies in seiner Rede auf ein neues Gesetz, mit dem seine Regierung 52 Milliarden Dollar zur Ankurbelung der US-Halbleiterproduktion bereitstellt.

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine Fortsetzung der großen Zinsschritte der US-Notenbank ausgesprochen. "Mit Blick auf unsere nächste Sitzung unterstütze ich eine weitere signifikante Zinserhöhung", sagte er. Solch ein Schritt sei notwendig, um den Zinssatz auf ein Niveau zu bekommen, auf dem die Nachfrage "klar eingeschränkt" wird.

ATOMABKOMMEN IRAN

Der Iran hat eine gemeinsame Erklärung, in der London, Paris und Berlin "ernsthafte Zweifel" an Teherans Willen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens geäußert hatten, als "unkonstruktiv" zurückgewiesen. Es sei "überraschend und bedauerlich", dass die drei europäischen Staaten eine derart "unkonstruktive" Erklärung abgäben, während die diplomatischen Kontakte zwischen den Verhandlungspartnern andauerten, erklärte Außenamtssprecher Nasser Kanani.

WALDBRAND USA

In der kalifornischen Sierra Nevada breitet sich ein neuer Waldbrand aus. Das sogenannte Mosquito Fire vernichtete in der Bergregion im Zentrum des US-Bundesstaats in nur vier Tagen mehr als 16.600 Hektar Wald, wie die kalifornische Feuerwehr meldete. Nur rund 10 Prozent des Feuers konnten demnach unter Kontrolle gebracht werden.

