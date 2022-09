Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat in der vergangenen Woche am Freitag die Marke von 13.000 Punkten zurückerobert. Zum Start in die neue Woche könnte es weiter nach oben gehen. Die Vorgaben aus Japan und aus den USA sind durch die Bank positiv. Viola Grebe informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf