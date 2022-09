News von Trading-Treff.de DAX-Tagesstart mit Videoanalyse am 12.09.2022 nach Charttechnik und mit neuem Verlaufshoch und damit der Trendfortsetzung im Chartbild. So starten wir in die neue DAX-Woche Die Handelswoche startet in der Vorbörse mit einem Plus und kann dabei die Widerstände der letzten beiden Wochen bei 13.154 Punkten übertreffen. Optisch kann man dies so skizzieren: 20220912 DAX Vorboerse Das ist nicht nur ein neues Septemberhoch, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...