Clean Logistics SE: Jürgen Akkermann wird CFO von Clean Logistics Hamburg, 12. September 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) erweitert im Rahmen ihres dynamischen Wachstums ihr Management und hat Jürgen Akkermann zum Chief Financial Officer (CFO) berufen. Als CFO wird der Diplom-Kaufmann bei Clean Logistics die Bereiche Finanzen und ESG verantworten. Diese beinhalten unter anderem die Finanzplanung, das Budgetmanagement, das Controlling und die Rechnungslegung. Jürgen Akkermann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und umfangreiches Know-how in den Bereichen Corporate Finance, Corporate Management und Corporate Restructuring. Zuletzt war Herr Akkermann als selbstständiger Unternehmensberater sowie Managing Director der BauUnion Gesellschaft für Haus und Grundbesitz mbH tätig. Zuvor war Herr Akkermann unter anderem für die Deutsche Bank als Corporate Account Manager im Bereich Immobilien tätig. Darüber hinaus hat Clean Logistics ihr Team mit Fraser R. McKenzie verstärkt. Er verantwortet die Bereiche Investor Relations und Kapitalmarkt. Fraser R. McKenzie verfügt über 40 Jahre Erfahrung in einem breiten Spektrum internationaler Kapitalmarktaktivitäten und arbeitete für große Investmentbanken in Großbritannien, Frankreich und Japan. Vor seiner Tätigkeit bei Clean Logistics war Fraser R. McKenzie als externer Portfoliomanager für den US-Pensionsfonds CalPERS tätig. Er besitzt einen Bachelor of Commerce der Queen's University in Kanada. Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: "Wir freuen uns, mit Jürgen Akkermann und Fraser R. McKenzie zwei ausgewiesene Finanzexperten bei Clean Logistics begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrungen und Expertise werden auf unserem weiteren dynamischen Wachstumspfad wertvolle Impulse geben." Über Clean Logistics Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist "Enabler" und Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen. Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap Mobility GmbH, die für die Industrie elektrifizierte Prototypen, Kleinserien und Konzepte entwickelt sowie auf batterie- und brennstoffzellenelektrische Konversionen aller Mobilitätslösungen spezialisiert ist, und darüber hinaus Clean Logistics Technology GmbH und XPANSE Drive Systems GmbH, die die Entwicklungen der Serienfertigung von brennstoffzellenelektrischen Mobilitätslösungen treiben. Ansprechpartnerin bei Clean Logistics: Leonie Behrens Trettaustraße 32 21107 Hamburg Telefon: +49 (0)162 2054744 E-Mail: press@cleanlogistics.de Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien: edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

E-Mail: ir@cleanlogistics.de

