Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um das Apple Event "Far Out", Energiegewinnung aus Kernfusion und Googles kommendes Hardware-Event. Machen wir uns nichts vor: Der Sommer ist durch, der Herbst ist da. Dafür braucht es nicht einmal den Blick nach draußen auf das teils schon recht ungemütliche Wetter. Es gibt andere stichfeste Indizien. So hat Apple mit seinem Special Event "Far Out" den Hardware-Herbst eröffnet. Die Stars der ziemlich beeindruckenden Show waren dabei das iPhone 14 Pro und eine nigelnagelneue Uhr mit dem vielversprechenden Namen Watch ...

