Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat geliefert und die Leitzinsen in der letzten Woche deutlich erhöht, so die Analysten der Helaba.Zudem würden weitere Schritte in Aussicht gestellt, obwohl der konjunkturelle Ausblick alles andere als rosig sei. Die morgen anstehende ZEW-Umfrage dürfte angesichts der befürchteten Gaskrise und der Rekordinflation nochmals schwächer ausfallen. Der Fokus der Marktteilnehmer richte sich aber zunehmend auf die USA. Dort werfe die in der kommenden Woche anstehende Sitzung des Offenmarktausschusses lange Schatten voraus. ...

